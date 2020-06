Protestaron por la libertad del líder de la toma Casimiro Gómez

"Vinimos hasta acá a exigir la liberación de Emanuel. Ayer (miércoles) tuvo otra audiencia y le confirmaron la prisión preventiva", aseguró desde el lugar Hugo, uno de los vecinos. Desde la celda y a los gritos, el referente de la Toma aprovechó la oportunidad y les habló.

Embed

"Las 300 familias no se venden, no se negocian, los derechos no se negocian, no vamos a negociar nuestro futuro, no negociamos nuestro presente. Por eso estoy aquí compañeros, porque me negué a aceptar un acuerdo del Gobierno que lo único que quería era arreglar con los delegados y dejar a las 300 familias a pata", dijo López desde el edificio.

"No lo voy a hacer, no lo vamos a hacer. No vamos a torcer compañeros. Los convoco a una movilización en Fiscalía. Aquí estamos compañeros, resistimos, resistan. Que sus hijos el día de mañana los podrán mirar a la cara y decir 'no doblamos nuestra lucha'", agregó, mientras era escuchado atentamente y aplaudido.

Emanuel Lopez toma casimiro gomez Sebastián Fariña Petersen

López fue acusado por los delitos de usurpación, un hecho en carácter de autor; e instigación a cometer delitos, cuatro hechos en carácter de autor por determinación. También lo acusaron de coacción, tres hechos en carácter de autor, todos en concurso real (artículos 45, 55, 181 inc. 1 y 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal).

La audiencia de formulación de cargos fue realizada por el fiscal jefe, Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Marcelo Jara. Además de López resultó comprometido otro activista de la toma, identificado con las iniciales V.A.A, quien permanecerá en libertad pero con la prohibición expresa de acercarse a los terrenos donde se levantó el asentamiento en inmediaciones de la Autovía Norte.

LEÉ MÁS

Cuatro meses de preventiva para líder de la toma Casimiro Gómez

Detienen a líder de la toma Casimiro Gómez por instigación