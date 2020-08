Provincia habilita las salidas recreativas los domingos para todas las edades

"Hicimos los deberes bien, la situación no es tan grave como en otros lugares", dijo Gutiérrez y remarcó que "las reuniones sociales no son convenientes, no son adecuadas, tenemos que evitarlas". En ese sentido, el gobernador destacço que "no tenemos que pensar en Navidad y Año Nuevo, esto es día a día, estamos en agosto".

El mandatario enfatizó que cuando hay contactos de diferentes grupos se generan los contagios y hay que evitar y disminuir este riesgo. "Los días domingos podrán circular todas y todos con un dispositivo que está en análisis", dijo y agregó que se buscará presevarse a los mayores.

Con este nuevo esquema de cuarentena, los mayores de 60 podrá realizar salidas recreativas desde las 9 y hasta las 13, mientras que el resto de los habitantes podrán hacerlo a partir de las 13 y hasta las 19 sin importar la terminación del DNI, que seguirá vigente para el resto de los días de la semana. Las franjas horarias para cada grupo etario se definirán con los intendentes.

Gutiérrez remarcó la importancia que los vecinos deben cumplir con todos los protocolos sanitarias y las medidas de distancimiento social durante este tipo de paseos. Según aclaró, estos nuevos permisos no significan que la pandemia no siga vigente o que haya que relajarse en las medidas de cuidado que se fueron incorporando desde marzo.

En ese sentido, recordó la importancia de respetar el uso de tapabocas y de mantener una distancia de dos metros entre persona y persona. "Nos queda una sola ola polar de frío y aunque nos decían que el invierno iba a incrementar los casos, eso no pasó porque la gente salió menos de la casa y se habituó al uso del barbijo, que nos protege del frío", sostuvo el mandatario.

Recordó que este nuevo anuncio rige para las ciudades con presencia de Covid-19, ya que en el interior ya están permitidas las salidas recreativas los domingos, también en un horario restringido. Aunque aún resta definir los detalles de la nueva disposición, por ahora sólo se permitirán las salidas peatonales o en bicicleta.