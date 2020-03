"Que no tengamos ningún caso local no significa que el virus no haya llegado; lo que pasó en todo el mundo también va a pasar aquí y nadie está exento de que no haya ningún contagio", alertó el mandatario provincial y destacó el trabajo del laboratorio provincial, que en pocas horas arriba a un resultado.

Señaló que cada uno de esos casos sospechosos no son números sino personas que se están jugando la vida por una afección. "Tenemos una vacuna con un antídoto asociado: quedate en tu casa y lavate las manos", insistió.

"Después vamos a poder volver a nuestros usos y costumbres, pero ahora tenemos que estar aliados y convencidos de que vamos a ganar", dijo y aclaró que la falta de causas autóctonos es una excusa para profundizar la medida en lugar de relativizar el problema. A su vez, llamó héroes y heroínas a las personas que se exponen al virus para trabajar y brindar un servicio a la población o sostener su fuente de ingresos.

EL gobernador aclaró que el único paso a seguir es quedarse en casa. "La mayoría lo está cumpliendo y les digo que es por ahí", dijo e instó a la población a que lean los libros pendientes, que estudien o trabajen desde el hogar. "Acá viene un temporal, un virus invisible, la única vacuna es quedarse en la casa. Esto no es voluntario. Esto es obligatorio”, afirmó.

“No tenemos que desconcentrarnos del objetivo. La única vacuna es el aislamiento. Esto no es una joda. Hay que quedarse en la casa. Como si hubiese un temporal”, sostuvo Gutiérrez y aclaró que es necesario aliviar al sistema de salud para que pueda dar respuesta al posible crecimiento de la demanda.

