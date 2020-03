Gutiérrez dijo que por el momento no se detectó ningún caso autóctono en la provincia "pero esto nos tiene que motivar para no relajarnos". "Es un proceso que, de ir avanzando, tenemos que cuidar la salud. No puede haber crisis", añadió.

“Se nos pide sólo quedarnos en casa, ¿tan difícil es? ¿qué queremos, ser Italia o España? Prefiero pensar que lo pasó en todo el mundo también puede pasar aquí. Estamos tomando decisiones", dijo el gobernador y resaltó que los casos positivos no son no son números, son personas y familias.

En ese sentido, Omar Gutiérrez agradeció a los que respetan la cuarentena y criticó a las 460 familias y 100 demorados que bloquearon este martes por circular por las calles. "No comprenden que es un acto de irresponsabilidad e insensibilidad", manifestó en LU5.

"Llegó el virus, arrancó hace cuatro meses, tiene un tercio de la población aislada. No se pude circular más, quedate en tu casa, higienizarnos continuamente con agua y jabón", añadió y luego reiteró que no es voluntario sino obligatorio no salir a la calle.

Además, Gutiérrez dijo que el mundo entero, la Argentina, todos están articulando con el sistema de salud provincial, nacional y la OMS medidas para enfrentar al coronavirus y hay un tercio de la población mundial aislada. "Se requiere una epopeya social, solidaria y colectiva", sostuvo.

Además, el gobernador adelantó que al mediodía anunciará medidas económicas y comunicó que se instalarán 2000 camas en diferentes espacios deportivos, educativos y sanitarios de la provincia para atender casos leves de coronavirus en Neuquén.

