Provincia quiere paritaria por sectores

El 22 de este mes, en al ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, están convocados los gremios estatales en lo que será la primera mesa de negociación del año. Sin embargo, ayer el secretario adjunto de ATE, Jorge Marillán, cuestionó la no presencia de funcionarios y puso en duda quién será el representante del Ejecutivo que se sentará a esa mesa. Desde el Gobierno se afirmó que todos los ministros están en funciones y que las reuniones con los gremios no las llevará adelante una persona en particular. “Estamos en un grave problema en lo que hace a la implementación de leyes laborales que se debieran respetar y cumplir, y no lo vienen haciendo”, dijo Marillán, y señaló que desde su óptica la reunión planeada para el 22 será “un acting” de los funcionarios. En el Gobierno entienden que este primer encuentro será para iniciar una negociación. En cuanto a lo salarial, evalúan de manera positiva el acuerdo del año pasado de actualizar haberes de forma trimestral y por inflación.