El apoyo de Luz y Fuerza a la Cooperativa Calf: "Hay que reconocer cuando la gestión es buena"

" Más allá de las discusiones internas que tenemos , que por ahí no compartimos cosas, pero las discutimos arriba de la mesa, pero el funcionamiento financiero nosotros no estamos teniendo problemas al día de hoy", expresó.

Antonio D'Ángelo, presidente de la Liga Deportiva Confluencia. Antonio D'Ángelo, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza.

A nivel país la situación "es muy grave" y ha llevado a entidades como Olavarría o de Azul a la quiebra "porque no le pueden pagar a CAMMESA porque no recaudan", explicó el secretario general, debido a no poder realizar una renegociación de deudas por los aumentos que acontecen desde que comenzó la gestión de Javier Milei.

Las cooperativas de la región

El dirigente sindical destacó el buen funcionamiento de las cooperativas energéticas de la región. "Hay que reconocer el buen trabajo de los presidentes de las cooperativas, de los consejos de administración y del poder concedente, que son los municipios", indicó.

"Muy difícil"

D'Angelo habló sobre la situación que está atravesando la cerámica Neuquén y el plan de pago que pidió a CALF, y consideró "muy difícil" que le brinden un subsidio "porque la pondría en una situación delicada a nivel financiero" a la cooperativa eléctrica.

“Yo no quiero que el día de mañana al Cooperativa me diga que no puede pagar los sueldos porque las cerámicas no le pagan la deuda”, sentenció y agregó: “yo no conozco empresas que consuman energía y que no paguen".

Asimismo, expresó que si no pueden pagar el consumo eléctrico "alguien tiene que subsidiarte la energía. O el Estado nacional, o Provincial o Municipal".

CALF está dirigida por un Consejo de Administración, responsable de su gestión y desarrollo. Además, cuenta con una asamblea y sus socios, quienes deben decidir si desean subsidiar la energía.

“CALF tiene 500 trabajadores, son 500 familias; y yo quiero que me pague el sueldo y el sueldo me lo administro yo. No me lo pagues ni con cerámicos, ni con ladrillos ni con nada. Si CALF recibe como parte de pago cerámico deberá abrir una empresa para vender el cerámico. Yo le hice este planteo al presidente: vos arregla todo lo que vos quieras, pero vos me pagás el sueldo y el aguinaldo el día como corresponde", dijo el secretario general.