Corte y caos en Ruta 7, entre Centenario y Neuquén: el reclamo de ceramistas

ceramistas corte ruta 7

Los dirigentes ceramistas aseguraron que el directorio de CALF se niega a recibirlos para discutir un plan de pagos de la deuda de tres meses, y aseguraron que esa respuesta la obtienen luego de que durante los últimos 10 años pagaron en tiempo y forma todas las facturas de electricidad.

Tras distintas acciones de reclamo en las últimas semanas, este jueves decidieron endurecer la medida y cortar el tránsito sobre Ruta 7. "Con mucho esfuerzo pagamos hace más de 10 años las facturas de electricidad, sin ningún tipo de subsidio como el que sí recibía la antigua patronal. Mientras CALF gana más de 3.000 millones de pesos al año, producto de los tarifazos que paga el pueblo de Neuquén a nosotros no nos dejan trabajar", denunciaron.

Además, los trabajadores de la Cerámica Neuquén aseguraron que el "gobierno de Rolando Figueroa no hace nada para solucionar el problema". "Nos reciben en reuniones estériles que no resuelven nada, pero no toman ninguna acción para resolver el problema, que no es más que instar a CALF a que reconecte la energía y acepte un plan de pagos", dijeron. "Parece que Marcelo Severini, que es al mismo tiempo presidente de CALF y funcionario del Poder Ejecutivo en el Directorio de EPEN tomó las riendas de la política energética, y quiere liquidar las gestiones obreras", denunciaron.