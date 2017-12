Buenos Aires.- Érica García, a los 49 años, presentó su nuevo tema en las redes sociales pero, siempre provocativa, la cosa no podía quedar solamente en un adelanto musical. La cantante y ex mujer de Ricardo Mollo (voz y guitarrista de Divivdidos) se mostró bailando con una remera muy transparente dejando ver sus lolas. La morocha sorprendió en Twitter, Instagram y YouTube con su canción “De corazón”, pero no con un videoclip sino con el “lyric video”, donde solamente se escucha el audio y se puede leer la letra. La guitarrista y compositora decidió volver a calentar las redes y se calzó una remera con transparencias para bailar y hacer el playback.