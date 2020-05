Si bien se trata de una prueba piloto, se viene el final de los "trotes caseros", de gente improvisando circuitos en su patio o el interior de su hogar. Al menos, los fines de semana. Eso sí, el funcionario apeló a la responsabilidad y conciencia social para evitar amontonamientos.

"La idea es que no lo hagan todos por los circuitos habituales, se apela a la responsabilidad y el compromiso de la gente, no hay manera de controlar todo esto, no tenemos el personal tampoco para abarcar tanto. Se apuesta a que la gente entienda que este tipo de libertades ayudan a descomprimir y si los ciudadanos responden, se van a poder ir habilitando otros deportes", anticipó y aclaró que los deportes federados retornarán en las próximas semanas.

En ese sentido, sugirió evitar "la Barda y el río, que corran pero no todos juntos". Consultado sobre que zonas recomiendas, el a la vez presidente de Lifune y del EPADE precisó "aprovechar el espacio verde de Neuquén y correr al aire libre por la ciudad".

Seguidamente reforzó su concepto al explicar que se trata de "una prueba que va a poner en principio la posibilidad de que la gente responda con responsabilidad, que pueda realizar deportes al aire libre. En breve se va a ir monitoreando la posibilidad de permitir otras actividades".

Por lo pronto "son disciplinas que se pueden monitorear, de las más practicadas por la población. Da la posibilidad de abrir clubes para que se practique tenis, padel...", destacó.

¿Vuelven los deportes grupales? ¿Y el turf?

Acerca de qué sucederá con los deportes en conjunto, Sánchez comentó: "Todo va de la mano, si esto funciona después los deportes de conjunto entrarían en primeras fases, la de entrenamientos manteniendo distancias, sin elementos deportivos y sin vestuario. Para pasar a una fase más adelante de entrenamientos con elementos deportivos, para ir desandando semanas después lo que tiene que ver con practicar el deporte en sí y finalmente el regreso a la competencia con espectadores, para cuarta fase. Cada fase puede durar dos o tres semanas, depende de la conciencia y la responsabilidad de todos".

Es decir que por los dichos de Sánchez se desprende que en septiembre aproximadamente estaría regresando la actividad oficial. "Se van a ir cubriendo el resto de las actividades si el panorama continúa mejorando en la provincia, podemos achicar algunos tiempos, son buenas noticias para la gente del deporte", amplió.

Y también llevó tranquilidad al gran pueblo turfístico, que tiene una industria detrás con miles de fuentes de trabajo. "El turf, al igual que el enduro, está previsto en las próximas semanas ser habilitado", culminó.

Ya no hay excusas. ¡A trotar se ha dicho!

