Prueban una vacuna en embarazadas tucumanas

“Las embarazadas generan anticuerpos que pasan a través de la placenta y los bebés nacen con los anticuerpos que le suministró la mamá para protegerse contra el virus”, explicó el neumonólogo del Hospital de Niños Conrado Yapur, a cargo de la investigación.

De esta manera, buscan prevenir las formas más graves de bronquiolitis en menores de dos años. En ese segmento, la prevalencia de la enfermedad es muy alta: afecta a ocho de cada diez bebés. Según se informó, la inversión global de la fundación del creador de Microsoft es de 89 millones de dólares.

A nivel mundial, ya han sido vacunadas cerca de 1300 pacientes embarazadas y se espera tener los primeros resultados el año que viene, de acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán. En principio, el estudio durará cuatro años y se prevé incluir a unas 8000 pacientes. Participan países como Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile y México, entre otros.

“En Tucumán, 30 madres ya se han incorporado al programa y 25 han sido vacunadas”, informó Yapur, y destacó que el Instituto de Maternidad es el único centro de salud del país donde se implementará el programa. “Hace poco el Avellaneda y el Eva Perón se incorporaron como centros satélite. Las pacientes de allí pueden inscribirse para el estudio, pero deben tener su hijo en estos hospitales y continuar participando de la investigación”, aclaró.

No todas las madres gestantes son incluidas en el estudio. Los requisitos para participar son, entre otros, que se trate de un embarazo único, tener entre 18 y 40 años, no haber tenido partos prematuros, no haberse colocado una vacuna en los últimos 14 días, no padecer cualquier patología ni haberse sometido recientemente a una cirugía.

El Instituto de Ginecología y Obstetricia Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán, es conocido como La Maternidad. En ese lugar hay entre 15 y 20 partos por día. En 2016 hubo 6096 nacimientos y, según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2014, con 9729 partos, fue la institución donde más nacimientos hubo en el país.

OMS: El estudio que se lleva a cabo en todo el mundo está aprobado por la Organización Mundial de la Salud.

Confidencialidad y datos en 2020

Para la investigación hubo que esperar que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) autorizara la droga utilizada. Por eso recién se empezó en enero. Las autoridades no dan detalles de la droga implementada, de la cantidad de veces que se suministra, de posibles efectos colaterales ni de las personas a las que ya se les aplicó la vacuna. “Las investigaciones clínicas implican protocolos de confidencialidad que, al estar respaldados por organizaciones tan importantes, son más estrictos; habrá resultados parciales, pero los oficiales se darán a conocer dentro de tres años”, informó el neumonólogo Conrado Yapur.