Pruebas Aprender: el 70% de los docentes no las toman en Neuquén

"Nosotros no nos oponemos a la evaluación. La evaluación para el trabajo docente es una cuestión permanente. Nos oponemos a una forma de evaluación. Se piensa la evaluación para un estudiante que tiene todas las cuestiones resueltas y se toma la misma a un estudiante o a una escuela que está plagada de necesidades. Por eso, nosotros rechazamos este tipo de evaluaciones que claramente tienden a no evaluar los procesos en función a las condiciones en las que se producen. Ni siquiera valoran los esfuerzos que se realizan en condiciones desfavorables para acceder al conocimiento. Por el contrario, trazan una línea que deja afuera un montón de aspectos que tiene que tener la evaluación situada que nosotros defendemos", argumentó.

"Este rechazo no es solo de ATEN, CTERA a nivel nacional también lo hace", enfatizó, haciendo alusión a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. "La Internacional de la Educación ha planteado su oposición a estos programas que ni siquiera están planteado a nivel país. Están planteados a niveles internacionales. Es el mismo proceso de evaluación en todos lados", planteó.

Guagliardo recordó que en Argentina esta es la única instancia empleada para evaluar el nivel educativo, por lo que su resultado no se cruza con otras pruebas que sumen al análisis una instancia cualitativa y de contexto. "Lamentablemente no hay otra prueba. Desde CTERA se ha planteado necesidad de implementar otro dispositivo que permita conocer demandas del sistema, que evalúen el sistema y no al estudiante y a sus maestros. Hasta acá no hay otro formato que este, que es el mismo que se viene aplicando hace muchísimos años y que claramente no ha dado ninguna respuesta a lo que dice evaluar", recalcó.

"A nosotros nos parece que es absolutamente innecesario esto. La evaluación que se hace en las provincias, las organizaciones sindicales y los mismos gobiernos dan cuenta de demandas insatisfechas que permitirán resolver temas, como la igualdad de oportunidades para el acceso al conocimiento. Hay problemas vinculados a garantizar que todos los días podamos dar clases, eso tiene que ver con inversión educativa para que haya infraestructura suficiente en cada una de las escuelas. Hay cuestiones relacionadas con los términos del trabajo docente, las multiplicidad de demandas que tienen las escuelas y la necesidad de poder tener duplas pedagógicas", postuló.

"O sea, hay cuestiones que ya se saben que hay que resolver, por lo que es innecesario un proceso de evaluación como este, que lo que hace es estigmatizar. Cuando vean los resultados van a decir que los chicos de tal escuela aprendieron más que los de tal otra, y la verdad es que eso no sirve para nada. Esa información lo que hace es hacer una segmentación de los objetivos para ese formato de evaluación alcanzado sin considerar el contexto, las condiciones en las que se enseña y en las que se aprende, que claramente no van a hacer las mismas", esgrimió.

"El diagnóstico lo tenemos hace muchos años en la Argentina", subrayó. "El problema es que la inversión en educación y las definiciones en políticas educativas no se abordan para resolver estos temas", sostuvo.

Respecto al número de docentes que se negarán a tomar la prueba, Guagliardo expresó: "Adhieren mayoritariamente a este tipo de medidas. De hecho, en la Argentina durante los últimos años ha sido muy bajo el nivel de información obtenida precisamente la abstención de los docentes a realizar el examen. Yo entiendo que, al igual que el año pasado, este año la realización estará por debajo del 30 por ciento, es decir que habrá un 70 por ciento de abstención".