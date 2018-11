"Pueden llamarme Gerónimo o Carolina, para mí es lo mismo"

“Podés llamarme como quieras, Gerónimo, Carolina”, dijo ante la consulta de cómo prefería que le llamen. En la partida original, del 16 de junio de 1986, dice “María Carolina González Devesa. Sexo femenino”. Pero gracias a la resolución N° 420/2018, Gerónimo Carolina González Devesa tiene una nueva partida, con fecha de 1° de noviembre de 2018, donde no se especifica su sexo. “No quería elegir ser varón o ser mujer para encajar en una estructura. Me siento más varón, pero soy feminista. Y la figura del macho patriarcal no me gusta. La imagen de un varón a veces puede ser violenta. Tampoco me siento cómoda siendo mujer. A veces me pongo ropa de mujer, pero prefiero la de varón. Me gusta el pelo corto. Mi imagen es más la de un gay que la de un varón heterosexual”, explicó.