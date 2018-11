Nunca es tarde para cumplir sueños y menos para Adela Durán, una ex docente salteña quien celebró sus 90 años como si fuera una quinceañera. Sus hijos y nietos le cumplieron el sueño de tener una fiesta, esa que no pudo tener de adolescente cuando aún no estaba instalada la moda de grandes festejos o viajes a Disney.