¿Qué cambiará en Neuquén si se aprueba la ley de aborto legal?

La ley también garantizará que las ILE no dependan de la voluntad de los equipos profesionales de los hospitales o de la ciudad en la que se encuentre la mujer. Otro cambio importante será en el sistema privado de salud, donde prácticamente no se registran acceso a ILE por causales ni coberturas de las obras sociales en las prácticas.

Sebastián Fariña Petersen

"La gente va a visibilizar más el derecho, pero va a ser casi lo mismo de lo que venimos haciendo actualmente. En la zona metropolitana no creo que se modifique mucho porque no hay muchos inconvenientes en esta zona para llegar a las ILE, sí por ahí a otros hospitales que no tienen muy desarrollado o garantizado el derecho seguramente que sí", opinó Luciana Hita, ginecóloga del Castro Rendón, sobre cómo podría impactar la aprobación de la ley en el hospital más importante de Neuquén.

En el mismo sentido se refirió la tocoginecóloga Katerina Milone, integrante del equipo que garantiza la ILE en el Heller, quien advirtió que no ocurrirían muchos cambios hacia adentro del hospital del oeste, pero sí en aquellos centros de salud donde hoy se obstaculiza la práctica. "En el hospital tenemos un contexto favorable, pero esto no es en todos lados así. Creo que la ley es muy clara en la objeción de conciencia y el proyecto lo regula, y esto implicaría que las obras sociales y las prepagas tengan que garantizar el acceso a la ILE".

La médica marcó que uno de los mayores cambios será en el ámbito privado. "Las obras sociales casi que no cubren el misoprostol o hay muchas dificultades, y los privados no realizan ILE. En el segundo trimestre es casi imposible acceder por privado, y creo que vamos a ver un impacto desde ese lado", afirmó.

Actualmente, existen diversos criterios para garantizar la ILE según el lugar donde vive la mujer o persona con capacidad de gestar. En la salita de Almafuerte, por ejemplo, en 2019 asistieron hasta a una mujer de Picún Leufú y también han realizado ILE a mujeres con obra social y con cobertura del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En mayo pasado, el servicio de asesoramiento y acompañamiento Socorro Violeta pidió a la obra social provincial que garantice, a través de la cobertura, los procedimientos vinculados a la ILE ya que las prácticas no están incluidas en los nomencladores de la obra social, aunque sí hay cobertura al 100% del misoprostol.

"Creo que a la comunidad le va a dar una cierta tranquilidad para solicitar la prestación, sin tanto prejuicio, preconcepto o temor", opinó una de las trabajadoras sociales que integra el equipo que garantiza la ILE en Almafuerte. A su vez, dijo que de aprobarse la ley "le va a dar un marco de legalidad al resto de las disciplinas y el resto de los médicos y otros lugares".

No obstante, aclaró que en Almafuerte "las mujeres demandan y sus demandas han sido canalizadas" desde el 2014, cuando se conformó el equipo que garantiza el acceso a las ILE aunque "de un montón de lugares, no solo de Almafuerte".

De sancionarse la ley -señaló la profesional- la mayor demanda "quizás tenga que ver con una comunidad que pueda incorporar la interrupción del embarazo como una práctica de salud".