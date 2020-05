Piden al ISSN que garantice los procedimientos por abortos legales

Las prácticas de abortos legales están garantizadas en los hospitales de Neuquén. Sin embargo, si una mujer precisa acceder a un procedimiento con su ginecóloga en una clínica privada, la obra social provincial no la cubre ya que la práctica no está incluida en los nomencladores. Así, la paciente tiene dos opciones: o abonarlo de forma particular o cambiar de médica y asistir al hospital público.

En la nota dirigida al administrador del ISSN, Néstor Martín, plantearon que "las afiliadas al ISSN se encuentran obligadas a dirigirse a un hospital público a los fines de que se les garantice su derecho a la ILE, atentando ello no solo contra la accesibilidad que debe garantizar esta obra social, sino también contra la celeridad y rapidez con que se debe llevar a cabo la práctica, puesto a que son derivadas por los y las profesionales prestadores del ISSN al hospital".

"Lo más importante es el derecho a poder elegir con quién queremos abortar. Mi médica conoce mis antecedentes, mi historia clínica, entonces debería poder elegir abortar con mi médica de cabecera", sostuvo la abogada Angélica Acosta, de Socorro Violeta.

La profesional resaltó que ISSN cubre al 100% el misoprostol (medicamento utilizado para practicar la mayoría de los abortos), pero marcó la importancia de que también estén garantizadas otras prácticas vinculadas a la ILE. "Esto lo dice la ley y lo que notamos es que hay una práctica discriminatoria. Es una práctica de la que no se habla y que tiene que estar cubierta como cualquier otra. Es empezar a decir 'no le pongamos un tabú a la ILE, cúbranlo como cualquier otra práctica'", explicó.

"El sistema de salud de la provincia de Neuquén está compuesto por el sistema público de salud, el ámbito privado y el de obras sociales, correspondiendo a los tres subsistemas la provisión de ILEs y la obligación de prevenir y evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien solicita la práctica. Por lo tanto, el ISSN está obligado a nomenclar y brindar cobertura de ILEs", afirmaron en el escrito.

También mencionaron algunos antecedentes respecto al pedido. En el ámbito local, la obra social de la Universidad Nacional del Comahue (Sosunc) incluye las prácticas de ILE en sus nomencladores desde diciembre del 2018 y, a nivel nacional hizo lo mismo la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP).

