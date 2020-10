Qué dijo Donald Trump tras llegar al hospital Walter Reed

"El presidente Trump permanece de buen ánimo, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante el día. A modo de precaución, y por lo recomendación de su médico y expertos, el presidente estará trabajando desde las oficinas presidenciales de Walter Reed durante los próximos días. El presidente Trump aprecia la marea de apoyo hacia él y la Primera Dama", indica un comunicado de prensa publicado por la vocera presidencial, Kayleigh McEnany.

Un helicóptero fue dispuesto para el traslado al centro médico militar ubicado en Maryland y Trump abordó la nave caminando y vestido de traje.

El médico presidencial, Sean Conley, había informado poco antes que el mandatario se encontraba "fatigado pero de buen ánimo".

Conley reportó también que Trump recibió un tratamiento experimental con "anticuerpos policlonales" de la compañía farmacéutica Regeneron, y que adicionalmente estuvo tomando "Zinc, vitamina D, melatonina y una aspirina diaria".

The New York Times y The Washington Post, entre otros medios, señalaron que Trump tiene "una fiebre baja, tos y congestión nasal, entre otros síntomas".

El presidente había confirmado a través de sus redes sociales que dio positivo en coronavirus, al igual que su esposa Melania.

El contagio por "el virus chino", como suele nombrar al coronavirus, lo tomó a Trump en medio de la campaña presidencial.

Trump, de 74 años, forma parte de los grupos de riesgos de la enfermedad que afecta al mundo y pese a esto nunca se mostró a favor del uso de barbijos, al punto que hay una o dos fotografías suyas con tapaboca puesta, ni del distanciamiento social.

En medio de la campaña presidencial, Trump tenía previsto participar este viernes en un acto en su hotel de Washington y luego viajaría a Orlando (Florida) para uno de sus actos electorales.

En forma oficial, la Casa Blanca ya modificó el programa de actividades del presidente de Estados Unidos y la única actividad de Trump será una llamada a personas mayores vulnerables al coronavirus.