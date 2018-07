¿Qué dijo el funcionario acusado de acoso sexual de Caviahue?

Aries se comunicó con LMNeuquén para aclarar que la bombera que lo denunció hizo la denuncia de manera “posterior” a la que él hizo por “calumnias” y aclaró que “no quiso acosarla” cuando trabajaban en la búsqueda de la niña Uma Freixas, quien cayó al lago Caviahue.

“Yo tenía confianza con ella y su marido porque eran compañeros bomberos. Cuando fuimos a la zona detrás del lago a verificar una red en un arroyo anduvimos más de dos horas caminando, la anduve trayendo de la mano para que pudiera caminar por las orillas de las piedras”, recordó Aries sobre el día de la denuncia.

El ex titular de Defensa Civil de Caviahue aseguró que aquel día fueron al galpón de Bomberos. “Y ahí es dónde ella dice que la quise tocar”, describió Aries, quien aseguró que su compañera le dijo que se iba al baño y que cuando salió de ahí chocaron.

“Cerramos y nos fuimos dónde estaba la base y el resto de los compañeros. Llegué con ella a la base, ella llegó bien. No me dijo nada”, relató Aries e insistió: “¿Si hubiera sido como ella dice por qué se subió conmigo a la camioneta, por qué no dijo nada cuando llegamos si estaba el intendente, la Policía y Prefectura?”.

En la resolución de la Justicia se impuso “la obligación del denunciado Adrián Arias Alaniz y por término de seis meses, de asistir a programas de reflexión y psicosocial tendiente a modificar la conducta denunciada”, ya que aclara que se acreditó “hechos de violencia”.

LEÉ MÁS

Probation para un funcionario por acoso sexual

Funcionario de Caviahue fue denunciado por abuso