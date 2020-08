Qué dijo el gobernador Gutiérrez sobre la marcha del #17A

"No podemos arriesgarnos a que no alcance el sistema de salud", sostuvo el gobernador y recordó que siempre hay que respetar la premisa del uso de tapabocas y los dos metros de distancia entre persona y persona. Aunque reconoció que la sociedad atraviesa un desgaste físico y emocional, aclaró que "todos los días hay que volver a empezar" para evitar incrementos en la curva de contagios.

Gutiérrez reconoció las dificultades económicas que generó la pandemia por coronavirus y las medidas de distanciamiento que se tomaron en consecuencia.

Sin embargo, afirmó que la sociedad no puede relajarse hasta que no exista una vacuna que prevenga la enfermedad. "Los protocolos no son actos administrativos, son para que todos los cumplamos con responsabilidad social", afirmó.

Marcha 17A en Neuquén Cientos de personas protestaron este lunes por el centro de Neuquén. Omar Novoa

Aseguró que el 50% de las camas de terapia intensiva están desocupadas no sólo por la compra de más respiradores y los esfuerzos de los profesionales de la salud, sino por el compromiso de la sociedad que acató las normas de distanciamiento.

En ese marco, recordó la importancia de respetar las indicaciones médicas y no ingerir productos tóxicos o de los cuales no se ha probado efectividad, en referencia al caso del niño de 5 años de Plottier., que falleció poco después de que sus padres le dieran dióxido de cloro como prevención al coronavirus. "No demos clase de lo que no sabemos", se quejó.

El mandatario anunció la liberación del tránsito peatonal para todas las edades los días domingo, aunque aclaró que es necesario tener recaudos y respetar los protocolos a la hora de salir. Aclaró que las reuniones sociales no son adecuadas y que, aunque se respeta todo tipo de expresión popular, es necesario reclamar respetando los protocolos establecidos.