Las medidas de fuerza son encabezadas por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán y la CTEP desde la semana pasada. Este lunes mantuvieron una reunión con representantes del Gobierno provincial, pero sin éxito. “Fracasó porque no estuvo el ministro (Germán Chapino) para poder resolver el problema, enviaron a los abogados y este no es un problema legal, sino político. No hubo propuesta ni convocatoria. Nos la pasamos hablando con personas que no pueden definir”, señaló el referente del FOL, Diego Mauro, a LMNeuquén .

Organizaciones sociales piquetes a petroleras y corte de ruta.jpg Claudio Espinoza

Ante esto, Chapino habló con el móvil de LU5 y dijo que se inició el diálogo con las organizaciones sociales, pero que no lo continuarán mientras permanezcan sobre las rutas. "Cortar una ruta es un delito, nosotros no vamos a seguir el diálogo hasta que no levanten el corte. Si levantan, estamos dispuestos a juntarnos a la tarde. Vamos a ver cómo actuamos con la Justicia para hacer una denuncia penal", lanzó el funcionario. Además, dijo que este martes llamaron por teléfono a los referentes de las organizaciones para que desistan de las medidas "y no nos han atendido en toda la mañana", aunque esto fue desmentido por Mauro. "No hubo ni un llamado", afirmó el referente social.

Chapino recordó que este lunes mantuvieron una reunión que se extendió hasta las seis de la tarde y explicó que no pueden dar respuestas a todos los reclamos que se demandan. "Estamos trabajando con 72 organizaciones y con la única que no podemos entablar ningún acuerdo es con ellos, porque cuando les decís que no a algo te cortan la ruta", aseveró.

"Están pidiendo mil puestos y Desarrollo Social no da trabajo. Hace dos años estamos trabajando con ellos y se ha cumplido con todo. Estamos capacitando a las cooperativas y se está cumpliendo. Ellos quieren mil puestos más, nosotros dijimos que vamos a cumplir con lo pactado hace dos años", detalló Chapino. Respecto a las demandas alimentarias, dijo que hubo un compromiso para "incrementarlo mucho más" aunque previamente quieren realizar un relevamiento de las necesidades expuestas. "Lo que no puede faltar es comida", reconoció.