¿Qué dijo el Gobierno neuquino sobre apretar el botón rojo?

El jefe de Gabinete, Sebastián González se refirió al pedido del Colegio Médico y distintos sectores de la Salud, como el Centro Universitario de Estudios en Salud, Economía y Bienestar de la UNCo, para mantener un aislamiento obligatorio por dos semanas. El funcionario sostuvo que "no tiene respuesta fija", al mismo tiempo que consideró que "son opiniones calificadas" y aclaró que "hemos estado en contacto" con dichos referentes.

En declaraciones a LU5 González indicó que "en el mes de marzo cuando se adoptó la cuarentena estricta fue una decisión que venía desde el punto de vista sanitario". No obstante, ahora "después de siete meses de pandemia y efectos económicos y sociales por todo esto tiempo adoptar una medida similar no se determina únicamente por cuestiones sanitarias".

coronavirus generica 01.jpg

González recalcó que "en función a las medidas adoptadas desde mañana (viernes), vamos a ir viendo que otras tomar para aliviar el sistema sanitario". Y agregó que "se va a evaluar el lunes según los efectos que haya tenido el fin de semana largo".

Consideró que apretar el botón rojo, como esta restricción vehicular por cuatro días, "es una medida que tiene complicaciones en varios sectores ya que afecta a comercios, servicios e industrias". Sostuvo que "el objetivo es que circulen menos en la calle".

Centro- gente- barbijos (2).JPG María Isabel Sanchez

Ante la consulta periodística en el programa Vuelta de Página sobre qué pasara el martes si no funciona la medida del fin de semana largo, el funcionario provincial dijo: "Hoy es una pregunta hipotética de que si no funciona que vayamos a adoptar un aislamiento. No tiene una respuesta fija. Se evaluará".