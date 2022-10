Qué dijo el intendente de Añelo sobre los cortes de ruta del lunes

El intendente Morales dijo que prioriza el diálogo y que las puertas del municipio estarán abiertas para la comunidad. “Lamentamos si se toma una medida distinta, pero si se llega a generar y hacer esto (corte de rutas) esperemos que el gobierno provincial y el gobierno nacional pongan atención”, señaló Morales a LMNeuquén.

Dijo que estaba al tanto de la situación, que desde el municipio mantuvieron contacto con el EPEN y que el organismo provincial se comprometió a hacer un seguimiento de las facturas de electricidad sobre algunos casos puntuales.

factura de luz de añelo epen gentileza

“No he sabido más nada, no he tenido contacto con la persona que dice que va a salir a cortar la ruta. No me consta si es un reclamo mayoritario”, advirtió el jefe comunal de Añelo.

Morales confirmó que las últimas 140 viviendas que se entregaron en el sector conocido como la meseta no tienen conexión de gas natural.

“Venimos reclamando por las obras desde hace tiempo para que el gobierno nacional haga una fuerte apuesta y empiece a mirar a Añelo. Necesitamos de la ayuda del gobierno nacional para destrabar las obras de gas, sobre todas las cosas”, aseguró.

Morales recordó que la municipalidad abrió un expediente en la Secretaría de Energía de la Nación para conseguir la infraestructura que necesitan los nuevos barrios de la meseta. Los vecinos llevan mucho tiempo esperando, admitió.

“Es inadmisible que en la localidad del gas falte justamente el gas”, enfatizó el intendente de Añelo. Se mostró preocupado porque se entreguen viviendas sin gas, pero indicó que “tiene que ver con la sinergia. El ritmo y la voracidad que tiene Añelo no la tiene otra ciudad de la provincia ni del país”.

Recordó que se cuatriplicó la población de Añelo en menos de cinco años. “Realmente el crecimiento es exponencial, pasó de ser una localidad de 2.500 habitantes a tener 8 mil habitantes”. Precisó que el 20 por ciento de la localidad no tiene gas natural.

Sobre los bloqueos anunciados para el lunes sostuvo que “creo que toda la población sabe lo que venimos haciendo, nuestra tarea la venimos cumpliendo”.