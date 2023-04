Qué dijo Fátima Flórez sobre las mujeres con las que la engañó su marido

Para terminar con todo de una vez y para siempre, el conductor de LAM leyó un mensaje que la actriz le mandó a un amigo, en donde justamente daba sus razones para distanciarse del productor, poniendo énfasis en cuestiones como el desgaste de los años.

fatima-florez-2.png Fátima Flórez pasó de un impasse a una separación terminal.

"Hoy le contestó Fátima a un amigo mío y le dijo que está armando su vida, poniéndose al hombro para poder seguir laburando sin él (su ex marido). Estos son textuales. También le dijo que la diferencia de edad empezó a pesar. Palabra de la protagonista", contó el chimentero.

Lo cierto es que las imágenes de las tercera en discordia empezaron a circular, y allí Fátima saltó: “No me vengan con estas pavadas. Si él hizo lo que hizo, es un tema de él. Yo haré mi vida”, contaron en LAM.

Días atrás, Florez relató ante otra cámara de América: “No me gusta hablar sobre mi vida privada, pero estamos en un impasse. Es en excelentes términos, no hubo ni discusiones ni gritos o desacuerdos laborales. En cualquier pareja pasan cosas, puede haber un impasse y eso no quiere decir que nos llevemos mal, como cualquier pareja del mundo”, reveló.

Y agregó: “Como cualquier pareja que se puede desgastar, estar en un impasse y después se puede recomponer... sólo Dios lo sabe. Son temas muy delicados para hablar y no los voy a hablar acá. Estamos los dos muy bien, nunca nos van a escuchar hablar mal el uno del otro".