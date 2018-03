"Que el Federal B no se juegue le saca sentido al C"

En diálogo con LM Neuquén resumió que la postura de Maronese fue pedir que se jueguen los torneos previstos para este año para que se respeten los proyectos y presupuestos que cada uno de los clubes pautó para la toda la temporada.

“Expresamos nuestra disconformidad con la resolución que elimina al Federal C y B, y en representación de Maronese dije que se deben seguir jugando los torneos porque los clubes ya han proyectado el año y no pueden dejar de jugar”, contó Peralta desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y agregó: “Eso traería problemas sociales y económicos para las instituciones. Además que hay técnicos y jugadores que se verán perjudicados de manera directa”.

Asimismo, anticipó que ante la decisión tomada por el Consejo, se propuso una reforma gradual para 2019. “Entendiendo que la reforma es una idea consumada, pedimos que sea de manera gradual y de manera consensuada con los clubes para aportar ideas y que todas las partes queden conformes”.

"Esto nos cae mal. Tenemos un plantel de 57 jugadores para la Lifune y el Federal B y lo vamos a tener que reducir a 25. Es un problemas para mucha gente”, dijo José Canale, presidente de Pacífico.

La paradoja de ascender

En cuanto a la decisión de que el Federal B no se juegue este año, Peralta expresó que eso le quita sentido al Federal C. “¿Cuál es el sentido de que un equipo del C ascienda? Ninguno. Hay situaciones que no sabemos realmente cómo se van a definir”, analizó el asesor de Maronese.

Pedido rechazado

En cuanto al pedido específico de los clubes del Federal B para que se juegue este año, ayer medios nacionales informaron que el CF ratificó que no se jugará durante 2018 en consonancia con el proyecto de un torneo regional amateur para 2019. Además, indicaron que el Federal A quedará integrado por 32 equipos. Para eso habrá siete u ocho ascensos al Nacional y ocho descensos al nuevo Regional; dos ascensos del último Federal B y cuatro o cinco invitaciones del actual Federal B. Lo cierto es que el interior futbolero una vez más no fue escuchado.