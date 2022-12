Qué le pasó a Julieta de Gran Hermano que luce una curita en su frente

Sin lugar a dudas, una de las participantes más queridas en la casa de Gran Hermano es Julieta Poggio , apodada Disney por su inocencia (para algunas cosas), la joven se ganó el favor de las redes sociales por su particular manera de ser y sobre todo por su gran capacidad de dramatizar todo lo que pasa.

Sin embargo, nada más lejano de la realidad, es que a pesar de que Julieta se mostró con una curita, no es que estaba lastimada, sino que horas antes había intentado esconder un grano que le había salido en la zona.

Desde la producción del programa compartieron el divertido momento en que toda la casa debate sobre qué debe hacer Julieta con su grano, mientras esta desesperada, casi llega al borde de las lágrimas por la frustración contra su acné.

“Ya un montón me lo dijeron, no lo quiero tener más Cata”, dijo Julieta en referencia a su grano, al borde del llanto. “Bueno pero a la noche te dije que te pongas eso (por la curita)”, le respondió Cata intentando consolarla.

“No lo quiero ver más a ese grano, hace cuatro días que lo tengo”, insistió la participante. “Dejá de mirarte todo el tiempo al espejo, ya se te va a ir”, le aseguró Cata, quién fue secundada por Agustín: “Ya se te va Ju, en un grano nada más”.

“Pero es enorme”, insistió Julieta. “No, no, tranquila”, repitió Agustín. “Ya estoy harta de tenerlo”, aseguró. “No te lo saques, no te lo saques”, le aconsejó el participante. “Pero ya estoy harta de tenerlo”, repitió antes de agregar: “Encima me dijeron que van a salir más granos”.

“¿Quién te dijo eso?”, le preguntó Cata, mientras Julieta hacía fuerza para sacarse el grano. “El Primo me dijo”, respondió. “Se tiene que salir la espinilla, no es bueno que se aplaste”, le explicó Cata. “No tenés nada Juli, quédate tranquila”, volvió a decir Agustín. “Lo odio”, sentenció Julieta siguiendo haciendo fuerza. “No te van a salir dos, te van a salir cinco grano ahora”, le dijo Romina cerrando la conversación.