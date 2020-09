¿Qué novedades hay en la causa de abuso contra el peluquero?

Tras la denuncia de una adolescente de 15 años contra un peluquero neuquino, la fiscalía informó que ya se tienen los resultados de las pericias médicas realizadas a la joven, las cuales descartaron lesiones compatibles con una violación . Sin embargo, se indicó que la investigación continúa abierta y no se descarta una formulación de cargos, aunque la calificación legal sería distinta.

"El examen médico dice que no hay signos de lesión compatible con acceso carnal y los hisopados realizados dieron negativo respecto a semen", informaron desde la fiscalía de Delitos Sexuales. Se trata de los resultados de las pericias realizadas el mismo sábado, luego de que la adolescente junto a un familiar denunciaran al peluquero por abuso sexual.

Tras la denuncia en la comisaría, se alertó de inmediato a la fiscalía, que el sábado mismo comenzó con los peritajes. Así, se levantaron registros fílmicos de una cámara exterior al comercio, ubicado en el barrio Canal V, y de otras urbanas, que ayudaron a identificar cómo estaba vestido el denunciado y el domingo, al allanar su vivienda, se secuestraron esas ropas para ser peritadas. Las prendas de la adolescente también serán peritadas.

Por otra parte, el fiscal Islas ya solicitó turno para la Cámara Gesell de la adolescente, pero aún no fue fijada, y también le ha informado a la familia de la joven sobre los resultados hasta el momento.

Si bien, los primeros informes indicaron que no existió una violación, "no se descarta una eventual formulación de cargos según lo que surja de las pericias pendientes, aunque todo indica que, de hacerse, no sería en torno a la hipótesis inicial de abuso sexual con acceso carnal", sostuvieron desde la fiscalía.