Qué países exigen la vacuna contra la fiebre amarilla

Según informa el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, sólo son siete los países de América que exigen de forma obligatoria el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla y en zonas particulares. En Bolivia se exige certificado de vacunación a los extranjeros que visiten la zona de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Colombia lo exige para las zonas de Sierra Nevada de Santa Marta, parque Tayrona y áreas selváticas del país en los Departamentos de Meta, Guaviare y Amazonas. Costa Rica lo exige a los viajeros que estuvieron en países de riesgo fuera del régimen de “viajero de transito”, y quienes al regresar tras el paso de los 6 días no desarrollaron fiebre. En Guyana, si bien no se requiere obligatoriamente certificado, se recomienda prevención porque es zona endémica de fiebre amarilla y malaria. Honduras, desde el 2008, el gobierno hondureño dispuso la obligatoriedad de la vacunación contra dicha enfermedad, a los residentes en la Argentina que pretendan ingresar a Honduras. Paraguay no exige certificado, pero sí un sanitario psicofísico y sobre todo no poseer enfermedades infectocontagiosas. Perú requiere certificado de fiebre amarilla a los pasajeros cuyo destino final sea la selva peruana, independientemente de su procedencia.