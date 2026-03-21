Un neuquino dirigirá "Black Sky", un ambicioso proyecto hispanoargentino

El director dialogó con LM Neuquén en vivo y contó detalles del corto de animación en stop motion.

Sabido es que la provincia de Neuquén es semillero de grandes talentos audiovisuales que nos representan a nivel mundial. Uno de los ejemplos es el artista visual y director de animación Tomy Widmann, que impulsa una coproducción hispano-argentina junto a un productor español.

Se trata de “Black Sky”, un cortometraje de stop motion que comenzó a tomar forma como una idea personal y hoy se transformó en una ambiciosa propuesta.

En diálogo con LM Neuquén en vivo, Widmann contó que la idea de “Black Sky” empezó a gestarse en 2018 . En un principio, su intención era convertirla en una serie o incluso en un largometraje. Sin embargo, el proceso creativo y el encuentro con su productor terminaron reorientando el camino hacia un formato más acotado.

“Es un proyecto superpersonal que vengo elaborando hace bastante tiempo”, explicó Widmann durante la entrevista. “Es un proyecto superpersonal que vengo elaborando hace bastante tiempo”, explicó Widmann durante la entrevista.

En su relato, el director explicó cómo logró conocer y vincularse con Dany Campos. El productor, radicado en Madrid y con experiencia en la industria cinematográfica, conoció la idea a partir de una consulta profesional. Lo que comenzó como una asesoría de guion terminó convirtiéndose en una alianza clave para desarrollar la producción.

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La historia de Black Sky

El cortometraje “Black Sky” cuenta la historia de un justiciero en una ciudad ficticia, en un mundo donde las estructuras de control están en crisis y la sociedad empieza a hundirse en la anarquía. El protagonista no aparece como un superhéroe tradicional, sino como una figura oscura que intenta imponer justicia por mano propia en medio del desorden.

“No es un superhéroe, es un justiciero que intenta poner orden en un mundo que se está cayendo”, explicó Widmann. “No es un superhéroe, es un justiciero que intenta poner orden en un mundo que se está cayendo”, explicó Widmann.

A su alrededor se mueve también Camila, una periodista que narra lo que ocurre en ese escenario hostil y que, por decir la verdad, se convierte en un objetivo para quienes quieren mantener el silencio.

La propuesta visual y conceptual del corto tiene influencias marcadas. El propio Widmann reconoció que Batman fue una referencia importante, sobre todo por ese tono sombrío, realista y cargado de tensión que muestran algunas de sus últimas versiones cinematográficas.

En ese sentido, “Black Sky” busca conectar con problemáticas actuales y con una sensación de descomposición social. “Queremos que la gente se identifique con lo que ve, que sienta que no es algo tan lejano”.

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El vínculo con La Casa de Papel

Uno de los puntos que más llama la atención del proyecto es el nivel del elenco que aportará las voces. “Muchos se enamoraron del proyecto y dijeron que sí de una, eso fue increíble”, destacó Windmann.

El corto contará con participaciones de figuras reconocidas como Fernando Cayo, actor de “La Casa de Papel”, y Adrián Bouchet, recordado por ser la voz de Daryl Dixon en “The Walking Dead”, Joel en “The Last of Us” e Iron Man en proyectos animados de Marvel. Además, estará Natalia Verbeke, quien interpretará a uno de los personajes centrales de la historia.

Para Widmann, haber conseguido ese respaldo fue uno de los grandes golpes de efecto de esta etapa. “Nunca me había metido en algo tan grande dentro del cine”, aseguró.

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Un cortometraje hecho en stop motion

Widmann ya venía desarrollando piezas de animación y videoclips que lograron repercusión, entre ellos producciones vinculadas a Las Pastillas del Abuelo, recreaciones inspiradas en Bizarrap y trabajos recientes con artistas de España. En esta ocasión, el cortometraje "Black Sky" se realizará bajo la técnica de stop motion tradicional con personajes de plastilina. Un trabajo que exige meses de trabajo, precisión artesanal y un equipo más amplio.

“El stop motion es un proceso muy artesanal, se hace con las manos, fotograma a fotograma”, detalló el director. “El stop motion es un proceso muy artesanal, se hace con las manos, fotograma a fotograma”, detalló el director.

De acuerdo con lo que detalló, se trata de un esquema de entre 10 y 15 personas, con tareas repartidas entre ambos países. En España se concentraron parte de las grabaciones de voz y el trabajo de sonido, mientras que en Argentina se encarará buena parte del diseño de personajes, escenografías y animación.

tomy widmann Tomás Widman, de 22 años, sorprende con sus muñecos de plastilina animados para videoclips de bandas muy conocidas.

“Black Sky” y un financiamiento colectivo

El proyecto contó con un curioso financiamiento. Para lograr cubrir los altos gastos, Widmann y su coequiper, Campos, lanzaron una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Verkami. “El crowdfunding es básicamente que entre todos podamos juntar los fondos para empezar el proyecto”, explicó Widmann.

Durante la entrevista, el director neuquino explicó que la campaña ya alcanzó un porcentaje muy alto de la meta y se encuentra en una instancia decisiva.

La propuesta incluye distintas recompensas para quienes colaboren económicamente, desde aparecer en los créditos hasta acceder a material exclusivo del proceso creativo, merchandising oficial e incluso la posibilidad de que el rostro del aportante sea utilizado como personaje dentro del cortometraje.

“Cualquier ayuda suma, ya sea económica o compartiendo el proyecto”, remarcó Widmann. “Cualquier ayuda suma, ya sea económica o compartiendo el proyecto”, remarcó Widmann.

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¿Cuándo estará terminado el proyecto?

El objetivo del equipo es que “Black Sky” esté terminado entre septiembre y octubre de este año. El estreno principal se proyectará en España, con presentaciones en salas de ciudades como Madrid y Murcia.

Sin embargo, Widmann manifestó que su deseo es que la obra también tenga su llegada a la Argentina, con funciones en Mar del Plata (donde actualmente reside) y especialmente en Neuquén.