En Neuquén se vacunaron un 32% más este verano, ahora empezaron a aplicarse las antigripales

El ministerio de Salud de la provincia desarroló de diciembre a marzo distintas estrategias para facilitar el acceso a las vacunas.

Para el Ministerio de Salud la campaña de vacunación de este verano 2025-2026 fue un verdadero “éxito”. Destacaron que realizaron 13.069 aplicaciones más que el año pasado. De diciembre de 2025 a marzo de 2026 se colocaron 54.706 vacunas , mientras que para el mismo período de 2024/2025 se habían aplicado 41.637.

Indicaron que algunas de las estrategias impulsadas por la cartera sanitaria “que consolidaron el éxito” fueron la convocatoria en la llamada Noche de las Vacunas , los puntos de vacunación y horarios extendidos y el requisito de tener el calendario nacional de vacunación al día para la obtención del Boleto Estudiantil Gratuito .

Argumentaron que las vacunas son herramientas fundamentales para la salud, respaldadas por décadas de uso seguro y sólida evidencia científica, que han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades en todo el mundo. Es la herramienta más segura y eficaz para cortar la cadena de contagios y proteger a los grupos más vulnerables, como los lactantes y las personas con inmunidad disminuida.

Así, desde diciembre de 2025 a marzo de 2026, se aplicaron 54.706 (diciembre 12.182, enero 12.714, febrero 12.264 y marzo 17.546), mientras que de diciembre de 2024 a marzo de 2025 se colocaron 41.637 (diciembre 9.770, enero 12.792, febrero 11.260 y marzo 7.815).

vacunación- campaña- Salud- Neuquén

Qué estrategias implementó Salud para vacunar

Desde el Ministerio de Salud desarrollaron distintas estrategias para brindar una mayor accesibilidad a las vacunas en todo el territorio neuquino, como puntos de vacunación y horarios extendidos para que las personas puedan completar sus esquemas.

Una de ellas fue la Noche de las Vacunas, donde más de 1.000 personas fueron vacunadas y se colocaron más de 2.000 dosis en solo cuatro horas, reflejando la alta adhesión de la comunidad y la importancia de facilitar el acceso a las vacunas del calendario nacional.

noche de las vacunas heller 3

Además, la cartera sanitaria se unió con la municipalidad de Neuquén para fortalecer la vacunación de los neuquinos y neuquinas, y para la obtención o renovación del Boleto Estudiantil Gratuito de la ciudad se incorporó como condición sanitaria contar con el calendario nacional de vacunación completo. Un beneficio que alcanzó a estudiantes de todos los niveles educativos y se integró como parte de una estrategia de cuidado comunitario.

Se viene la antigripal

Actualmente, se desarrolla la Campaña de Vacunación Antigripal para dar respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. La misma comenzó el 11 de marzo y solo en su primera jornada se aplicaron 3.206 dosis a la población objetivo.

De esta manera, el gobierno provincial continúa promoviendo el acceso equitativo a la salud, acercando la vacunación a la comunidad y reforzando las estrategias de prevención para garantizar esquemas completos y protección colectiva.