En Neuquén se vacunaron un 32% más este verano, ahora empezaron a aplicarse las antigripales

El ministerio de Salud de la provincia desarroló de diciembre a marzo distintas estrategias para facilitar el acceso a las vacunas.
Para el Ministerio de Salud la campaña de vacunación de este verano 2025-2026 fue un verdadero “éxito”. Destacaron que realizaron 13.069 aplicaciones más que el año pasado. De diciembre de 2025 a marzo de 2026 se colocaron 54.706 vacunas, mientras que para el mismo período de 2024/2025 se habían aplicado 41.637.
Indicaron que algunas de las estrategias impulsadas por la cartera sanitaria “que consolidaron el éxito” fueron la convocatoria en la llamada Noche de las Vacunas, los puntos de vacunación y horarios extendidos y el requisito de tener el calendario nacional de vacunación al día para la obtención del Boleto Estudiantil Gratuito.
Argumentaron que las vacunas son herramientas fundamentales para la salud, respaldadas por décadas de uso seguro y sólida evidencia científica, que han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades en todo el mundo. Es la herramienta más segura y eficaz para cortar la cadena de contagios y proteger a los grupos más vulnerables, como los lactantes y las personas con inmunidad disminuida.
Así, desde diciembre de 2025 a marzo de 2026, se aplicaron 54.706 (diciembre 12.182, enero 12.714, febrero 12.264 y marzo 17.546), mientras que de diciembre de 2024 a marzo de 2025 se colocaron 41.637 (diciembre 9.770, enero 12.792, febrero 11.260 y marzo 7.815).
Qué estrategias implementó Salud para vacunar
Desde el Ministerio de Salud desarrollaron distintas estrategias para brindar una mayor accesibilidad a las vacunas en todo el territorio neuquino, como puntos de vacunación y horarios extendidos para que las personas puedan completar sus esquemas.
Una de ellas fue la Noche de las Vacunas, donde más de 1.000 personas fueron vacunadas y se colocaron más de 2.000 dosis en solo cuatro horas, reflejando la alta adhesión de la comunidad y la importancia de facilitar el acceso a las vacunas del calendario nacional.
Además, la cartera sanitaria se unió con la municipalidad de Neuquén para fortalecer la vacunación de los neuquinos y neuquinas, y para la obtención o renovación del Boleto Estudiantil Gratuito de la ciudad se incorporó como condición sanitaria contar con el calendario nacional de vacunación completo. Un beneficio que alcanzó a estudiantes de todos los niveles educativos y se integró como parte de una estrategia de cuidado comunitario.
Se viene la antigripal
Actualmente, se desarrolla la Campaña de Vacunación Antigripal para dar respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. La misma comenzó el 11 de marzo y solo en su primera jornada se aplicaron 3.206 dosis a la población objetivo.
De esta manera, el gobierno provincial continúa promoviendo el acceso equitativo a la salud, acercando la vacunación a la comunidad y reforzando las estrategias de prevención para garantizar esquemas completos y protección colectiva.
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