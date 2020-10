¿Qué papel juega Dios en la serie Lucifer?

Puede que si has visto ya la temporada 5 de Lucifer en Netflix, seas uno de los seguidores de la serie que se quedó decepcionado al descubrir que esta última entrega no está al completo. Pero, calma; la espera de la segunda parte no será tan larga como la de esta última. Aunque no ha sido el desenlace perfecto, el último episodio 'Alerta de spoiler' ha dejado uno de los mayores 'cliffhanger' en la historia de la ficción de Netflix, protagonizada por Tom Ellis en Lucifer y la aparición de Dennis Haysbert.