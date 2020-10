Para tener en claro el resto de los habitantes solo pueden circular por la ciudad de manera peatonal, en bicicleta o en otros medios similares (como monopatines o patinetas). Además, se mantiene las salidas según de la terminación del DNI.

Para comprar alimentos y medicamentos en los comercios más cercanos a sus domicilios los vecinos pueden hacerlo según la terminación de su DNI. Los que tengan un documento terminado en 0, 2, 4, 6 y 8 podrán salir los lunes, miércoles y viernes. Los que tienen un DNI con terminación impar pueden hacer compras y salidas recreativas los martes, jueves y sábados.

Además, lo que continúa totalmente prohibido son las reuniones sociales con personas que no vivan en la misma casa. Incluso se dispuso un teléfono para que los vecinos que vean este tipo de encuentro lo denuncien al 0800 333 1002 opción 2.

Salidas recreativas

Las salidas recreativas continúan permitidas solamente dentro del radio de 500 metros del domicilio. Estas salidas también deberán respetar el número del DNI y, en caso de ser en grupo, con una distancia de 2 metros y todas las medidas de cuidado.

Para el domingo las disposiciones son las mismas que hasta el momento, solo se puede salir a pie, o en bicicleta y dentro de la burbuja barrial, en un radio de 500 metros. Por la mañana, tendrán prioridad los mayores de 60 años y, por la tarde, el resto de la población.

domingo-salidas-recreativas--(16).jpg Agustín Martínez

Para los deportes hasta el 25 de octubre se pueden practicar solamente los días viernes y sábados, entre las 8 y las 20 y estarán ordenadas según el número de DNI. Es decir, las terminaciones pares saldrán los viernes y, las impares, los sábados.

Durante este fin de semana los bares y gimnasios no podrán abrir. Los gimnasios sólo pueden ofrecer clases virtuales y los restaurantes estarán abiertos para la modalidad de delivery o take away, pero sin apertura de los salones.