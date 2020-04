Fabiana Gonzalez (51) piensa en su familia para no venirse abajo. Oriunda de Olavarría, llegó con su marido y sus dos hijos en un motorhome, el pasado 14 de marzo. Vinieron por una propuesta de trabajo que no se dio y ya hace más de un mes que están varados. A Olavarría no pueden volver, porque no tienen nada que los ate. Ni casa, ni empleo. Esperan que se levanta la cuarentena obligatoria para encontrar una salida laboral y comenzar de nuevo, en Cipolletti, Neuquén, Rincón de los Sauces, donde sea.