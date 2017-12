Quedó detenido el joven que baleó un boliche

Fue reconocido como Lucas Lacalle, y si bien no tiene antecedentes penales, la actitud huidiza que evidenció al intentar escapar raudamente, en un Chevrolet Agile color rojo, le jugó en contra. En la audiencia, la jueza Laura González Vitale le dio la razón al fiscal Martín Pezzetta y ayer ordenó que permanezca detenido por un lapso de 45 días por riesgo de fuga.

Además, la fiscalía constató que no tenía un domicilio fijo y permanente, aunque eventualmente durmiera en la casa de una abuela. En tanto, su cómplice, acusado de ser partícipe necesario, permanecerá en libertad, supeditado a la causa en su contra. En su descargo, este dijo que no manejaba el auto, ya que estaba en su casa. Y señaló al dueño del rodado, aunque no lo identificó.

De acuerdo con la teoría del caso, el hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 6:10, en inmediaciones de las calles Roca y 25 de Mayo. El presunto autor de los disparos había tenido problemas en el interior de un boliche de la zona y al salir ejecutó entre cuatro y ocho balazos.

Ayer, el joven admitió el ataque pero negó que los disparos fueran contra el personal de seguridad.