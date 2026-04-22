Quedó libre el "tirador de ATE": las razones y una importante restricción

Pedro Jofré fue condenado por tentativa de homicidio en 2022 por disparar contra la gente en una protesta en San Martín de los Andes. La última decisón judicial.

La historia judicial de Pedro Jofré , el llamado “tirador de ATE ”, tuvo un cambio sorpresivo en abril. La Justicia le otorgó la libertad condicional luego de haber transitado un régimen progresivo que incluyó salidas transitorias y el cumplimiento del tiempo mínimo de pena. El caso se remonta al 29 de julio de 2022 en San Martín de los Andes , cuando en medio de una protesta sindical del gremio ATE , Jofré sacó un arma de fuego y disparó contra varias personas.

Hirió de gravedad a una trabajadora municipal, Elena Cabeza , y también apuntó contra dos reporteros gráficos, entre ellos el fotógrafo de LM Neuquén Federico Soto , que logró registrar el momento exacto del ataque. Por ese hecho, fue condenado a 8 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravado, portación de arma y encubrimiento.

Jofré comenzó a cumplir la condena en 2023 y, con el paso del tiempo, logró acceder a beneficios dentro del régimen de ejecución penal. Primero solicitó salidas transitorias, lo que generó fuerte rechazo de la víctima, que aún hoy arrastra secuelas físicas y psicológicas del ataque.

pedro jofre ate

Finalmente, en 2025, la Justicia le concedió salidas controladas: inicialmente, de apenas 12 horas cada dos meses, bajo estrictas condiciones y con seguimiento judicial.

El camino hacia la libertad de Pedro Jofré

Estos beneficios se apoyan en informes favorables sobre su conducta en prisión, donde no registró sanciones, completó estudios y realizó talleres de formación. Además, el cómputo de la pena incluyó reducciones por actividades realizadas en el penal, lo que aceleró el acceso a etapas más flexibles del régimen.

Con ese recorrido, y ya cumplido el requisito temporal exigido por la ley, la jueza de ejecución resolvió incorporar al régimen de libertad condicional en una audiencia realizada el 13 de abril por la jueza de ejecuciones, Raquel Gass.

La situación actual y una importante restricción

Además, tiene una restricción importante: no podrá ingresar a San Martín de los Andes ni mantener contacto con las víctimas durante el resto de la condena.

El caso de Jofré sigue siendo sensible en la provincia por el nivel de violencia en un contexto de protesta social y porque toca al gremio ATE. El ataque, con disparos a corta distancia en plena vía pública, dejó secuelas duraderas en las víctimas y sentó un precedente en la discusión sobre la conflictividad sindical y los límites.

El raid de la fuga desde San Martín de los Andes a Neuquén

En su intento por escapar tras disparar con un arma de fuego en medio de la batalla campal desatada aquel viernes 29 de julio de 2022 en San Martín de los Andes, Jofré, se había decolorado y teñido el pelo para evitar ser identificado tras la difusión de su imagen.

Tal como pudo advertirse en las imágenes audiovisuales registradas en su momento, luego de disparar contra el fotógrafo de LM Neuquén, Jofré emprendió su huida y no pudo ser atrapado. Tras el hecho, la Policía detuvo a tres personas pero ninguna de ellas era la autora de los disparos.

Pedro Jofré suma complicaciones en los tribunales. Tras una revisión, se confirmó que Pedro Jofré Luján tendrá salidas transitorias de 12 horas cada dos meses.

En el transcurso de la tarde, Jofré viajó desde San Martín de los Andes hasta la capital neuquina y hasta tuvo tiempo de hacerse un cambio de look, tal como pudo ser advertido ese sábado en la audiencia de formulación de cargos. El viernes alrededor de las 21, el agresor se entregó en la Jefatura de la Policía, acompañado de su abogado Juan Manuel Coto.

Un día después al mediodía, el fiscal de Homicidios Agustín García acusó a Jofré por tres hechos, todos bajo la figura de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.