Quedó preso el joven que apuñaló a su ex suegro

Neuquén.- La Justicia acusó a Juan Urueña, de 26 años, por lesiones graves por haber apuñalado a su ex suegro y le impuso dos meses de prisión preventiva por riesgos de entorpecimiento y fuga. Sin embargo, no fue un hecho aislado: se conoció que minutos antes había amenazado con un arma a su ex cuñado y que su ex pareja lo había denunciado por violencia de género.