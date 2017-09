Quedó preso el parricida que abusó de su madrastra

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal del caso Marcelo Gómez lo acusó ayer por el delito de homicidio agravado por el vínculo, amenazas, lesiones y abuso sexual. Con esa calificación, el acusado, que ayer cumplió 37 años, puede ser condenado a prisión perpetua.

La mujer permanecía internada en el hospital Pedro Moguillansky por el shock emocional que vivió y los golpes que le propinó el homicida, aunque su vida no corre peligro.

El detenido permanecerá tras las rejas por 30 días. El plazo no fue mayor porque el fiscal no pudo acreditar el peligro de fuga. Es que si bien el hombre nació en Chile, tiene arraigo en la zona. Además, en su detención, la Policía no tuvo que emprender una búsqueda. Él mismo se entregó en el puesto caminero de los puentes carreteros.

Sin embargo, la jueza consideró los argumentos esgrimidos por el fiscal en cuanto a que el imputado, si estuviese en libertad, podría intimidar a la víctima que está con vida y resulta ser para la causa la principal testigo del hecho. De ser así, entorpecería el desarrollo de la investigación, y por esto quedó tras las rejas.

Según reveló la autopsia, Pío Abelardo Ibáñez Benegas, de 52 años, murió por una fractura con hundimiento de cráneo provocada por un hierro curvo. De acuerdo con la teoría del fiscal, luego del feroz ataque, el homicida agarró a la pareja, la golpeó y le dijo “ahora te toca a vos”. Se la llevó para un cuarto y la violó. Mientras tanto, Pío Abelardo yacía en el living-comedor, donde fue hallado.