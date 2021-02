También indicó que Morales, "con aliento etílico", se acercó a la Comisaría 13 donde les dijo a los policías que "Iba a increpar a llancaman" y se retiró; aunque no se sabe si esto ocurrió antes o después de la agresión. Lo cierto es que una hora más tarde de eso, los efectivos recibieron un llamado de emergencia que advertía que Llancaman había sido golpeado por el acusado. Le dio golpes de puño en el rostro y cráneo, que con el correr de las horas, le causaron la muerte por traumatismo, tal como certificaron una médica del hospital de El Chañar y otra médica forense, que hizo un examen externo.

Como aún resta realizarse la autopsia forense a fin de determinar la causa de muerte, el defensor oficial Julián Berger solicitó que no se tengan por formulados los cargos porque "se desconoce la causa de muerte". Asimismo, refutó el pedido de prisión preventiva argumentado por la fiscal Titanti al manifestar que su defendido tiene arraigo y un trabajo, que sin bien es informal, es estable. Morales trabaja en la cosecha y por ello, ante la falta de vivienda al ser oriundo de VIlla Regina, se estaba quedando en la casa de Llancaman.

Pese a la oposición de la defensa, tras un cuarto intermedio, la jueza Carina Álvarez avaló los cargos por el delito de homicidio simple y dictó la prisión preventiva por seis meses para Oscar Morales. Entres sus fundamentos, la magistrada resaltó que el acusado anticipó su accionar en la comisaría, que existen "cuatro testigos presenciales de la golpiza, quienes vieron por la ventana como Morales golpeaba a Llancaman que estaba acostado en su cama".

Además, respondió a los argumentos esgrimidos por el defensor al decir: "No comparto que resulta esencial para formular cargos una autopsia. Cuando hay dos profesionales de salud que me dicen que la causa de muerte fueron los golpes de puño y esa evidencia alcanza".

Por otro lado, respecto al peligro de fuga, la magistrada indicó que coincide con que tiene un trabajo, pero precisamente el "haberle dado muerte a una persona que lo cobijó cuando no tenia donde ir, que lo ataco cuando estaba recostado, da cuenta que a Morales no le importa someterse al proceso, por el desprecio que tuvo para quien le había dado alojamiento". En este sentido, afirmó que "la única medida cautelar es la prisión preventiva" y que " no alcanza con presentaciones semanales para cautelar el proceso por la gravedad que reviste el riesgo".

Tras la resolución de la jueza Álvarez, el defensor Berger solicitó revisar la resolución y ahora la Oficina Judicial deberá fijar una nueva audiencia con un tribunal de Revisión. Por lo pronto, Morales quedó detenido en prisión preventiva en la comisaría de El Chañar.