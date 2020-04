"Mi hija se despertó en la madrugada y se dio con la camioneta de su papá en llamas y ese cartel. Me llamó angustiada y contó lo ocurrido, y yo sin poder acompañarla porque desde que me detectaron el Covid-19 positivo, no me moví del domicilio en el que me encuentro, excepto para los controles. No comprendo estas cosas, los que me conocen saben de mi trabajo, de lo que brindo día a día”, señaló la médica Salguero en diálogo con la prensa local.

Salguero, quien cumple la cuarentena en otro hogar, se contagió de coronavirus por contacto estrecho con la médica pediatra Liliana Ruiz, quien falleció en marzo y trabajaba en los mismos establecimientos.

Ruiz fue el primer caso de coronavirus en La Rioja y no pudo corroborarse como se contagió ya que no había viajado al exterior ni dentro del país previo a que se le detectara la enfermedad.

La camioneta Ford F-100 fue incendiada durante la madrugada de este miércoles en el barrio CGT Sur de la capital provincial y sobre el vehículo fue dejado un mensaje escrito en un cartón que decía "ratas infectadas váyanse”, añadieron las fuentes.

"A este acto de vandalismo no lo comprendo, ni lo acepto y lejos de generarme miedo me genera angustia, tristeza y preocupación por lo que está sucediendo a nivel social", dijo Salguero a través de las redes sociales, quien calificó al hecho como “repudiable".

La médica había criticado el día anterior los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien a través de Twitter había responsabilizado al personal de la salud por los contagios de coronavirus en la provincia, aunque luego se retractó y pidió disculpa.

Tras darse a conocer el ataque a la camioneta, el gobernador Quintela manifestó su "solidaridad absoluta con la familia de la doctora Salguero quien sufrió un acto de vandalismo absolutamente repudiable”.

E indicó: "Como sociedad toda debemos ser conscientes que todas las personas nos debemos respeto”.

El jefe de la Policía de La Rioja, Rubén Garay, dijo que “el hecho está en manos de la Dirección de Investigaciones que está buscando cámaras de vecinos del lugar, además de observar las imágenes que tenemos por seguridad en las cámaras de la cuadra”.

Garay señaló que “la doctora no se encuentra en ese domicilio en aislamiento, lo hace en otro domicilio. Allí está su ex esposo, Omar Chávez, de 66 años, quien vive con su hija y es el propietario de la camioneta que fue quemada casi totalmente en su interior. Se están haciendo todas las pericias para aclarar este hecho delictivo”.

