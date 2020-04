El presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Iñiguez, reconoció que se trata de una situación bastante complicada porque, además del servicio que ofrecen y las causas que están frenadas, también está la cuestión económica que afecta a muchos letrados, especialmente los más jóvenes.

¿Cómo afecta el tema de la pandemia a los abogados?

Solamente se están tomando casos urgentes o amparos. Adentro, los jueces y funcionarios están trabajando. Nosotros pensamos que deben estar poniéndose al día en las causas, pero no hay atención al público. Sejun (el gremio de empleados judiciales) tomó la medida drástica apenas comenzó esto y están exceptuados de ir a trabajar.

¿No pueden litigar?

No podemos litigar, salvo en casos urgentes.

¿Cuáles son esos casos urgentes?

Por ejemplo, materias de salud. Supóngase que la prepaga no le quiera pagar un medicamento oncológico o que le haya frenado un tratamiento. Es decir, aspectos que hagan a la salud. Es la vía para que usted pueda recurrir para solicitarla.

¿Y en el caso de los delitos penales?

No se suspenden. El fuero penal está funcionando. Tiene un sistema que se llama Zoom y pueden estar varios al mismo tiempo: jueces, fiscales, defensores. Eso está funcionando.

¿Ese sistema es virtual?

Sí, es virtual. Por eso funciona. La Justicia Civil, Comercial y Contencioso Administrativa no está funcionando salvo para temas urgentes. Creo que esto va a servir para cambiar una modalidad que hay en el país. Tenemos que ir a la digitalización. Imagínese: usted tiene que ir a declarar a un tribunal y recorre toda la ciudad para prestar una declaración. Se perdió toda una mañana de su vida. ¿Por qué perder una mañana si se puede hacer digitalmente de su casa? Esto nos está llevando a darnos cuenta de que tenemos que ir al siglo XXI.

Esta una situación inédita, ¿no?

Sí, es inédita. Es como una feria judicial, pero más estricta. El derecho a la salud es un derecho planetario. Algo que impacta en la vida de las personas. Yo le diría que tiene más impacto que el derecho a la propiedad. Esto es algo que uno tiene que entender desde este lugar. Creo que no hay que aplicar la energía del miedo, pero sí la energía de la precaución. Hasta no tener esto claro, a mí me parece correcto este tipo de precauciones que se están adoptando. Yo creo que vamos bien.

Cuando termine la cuarentena, ¿puede formarse un cuello de botella con las causas?

Como los jueces están trabajando, creo que van a salir muchas resoluciones. Hay jueces que están desde la casa trabajando, otros que van al tribunal. Eso creo que es lo bueno. Se ha tomado una actitud de responsabilidad y de prudencia. Pero solamente jueces y funcionarios.

¿Qué les dicen los abogados?

Desde el colegio estamos tratando de que todos los abogados jóvenes tengan acceso a un préstamo de hasta 20.000 pesos. No es algo significativo porque el colegio no puede dar otro tipo de subsidio o de ayuda. Estamos tratando de ver si podemos conseguir alguna línea de créditos a una tasa muy especial. Creo que estamos todos muy desorientados. El abogado joven la está pasando muy mal. Todos, en realidad, porque no tenemos ingresos y además no les damos respuestas a nuestros clientes, que es lo que más nos impacta a los abogados. Nos llaman y no sabemos decirles cuándo se va a solucionar esto. La situación es muy difícil.

¿Recibió muchas consultas de abogados?

Sí, muchísimas. Estoy casi todo el día con el teléfono. Además de la preocupación, los abogados queremos ver cómo podemos cooperar con el Poder Judicial. Hay operadores jurídicos públicos que son los jueces; hay operadores jurídicos privados que somos los abogados, y hay operadores jurídicos mixtos que son los escribanos. Pero todos trabajamos por la Justicia y todos estamos comprometidos para esto comience a funcionar. Pero con precaución. Hoy no podemos tener audiencias masivas, ni podemos andar por la calle.

El problema es si se extiende la cuarentena…

Bueno. Yo creo que van a tener que flexibilizar esta situación porque no puede un país no generar ingresos y que el mercado no funcione. Ni siquiera Estados Unidos, que pone en la calle miles de millones de dólares.

Colaboración con los municipios

El Colegio de Abogados de Neuquén se puso a disposición de las autoridades de gobierno de la provincia y de los municipios para colaborar en los trabajos de prevención por la pandemia del coronavirus. Marcelo Iñiguez indicó que la institución cooperó con una máquina que desinfecta a la Municipalidad y está en tratativas de compra de alcohol en gel y otros insumos que le solicitaron algunos municipios de la región.

