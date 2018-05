"Quería limpiar mi nombre e imagen, ese era mi deseo"

La Mole acudió el año pasado a la Justicia y logró que el Cabezón de Bolívar se retractara después de sus dichos.

“Estoy muy bien, de lo más contento. Estoy muy feliz porque desde un primer momento quise demostrar mi inocencia. Yo nunca fui un pegador, maltratador, ni asesino de animales, ni hacía apología de la carrera de perros… Esa no es la crianza que me dio mi padre ni mi madre”, dijo el cordobés, quien tuvo un careo con Tinelli. “Marcelo Tinelli me pidió disculpas. No sé si decir que esto es una batalla ganada pero sí una tranquilidad para mí, y toda mi familia”, agregó.

Sobre si también se llegó a un acuerdo económico, el ex boxeador afirmó: “Mi idea nunca fue un arreglo económico. No quería plata. Quería limpiar mi nombre y mi imagen, ese era mi deseo más grande. La plata va y viene. La dignidad y el buen nombre no. Eso es que lo que quería”.

De frente: “El tipo me miró a los ojos y me dijo que nunca quiso hacerme daño”, contó Moli.