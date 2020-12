¿Quién es el esposo de Ellen Pompeo?

Chirs Avery es productor musical y es oriundo de Boston. De hecho, él y su esposa crecieron a 10 minutos de distancia el uno del otro pero no lo supieron hasta que estuvieron juntos. Chris escribió la canción Cheers (Drink To That), que apareció en el programa de televisión Smash.

Ellen y Chris tienen tres hijas. Una de ellas nació 2009. El 15 de septiembre de ese mismo año dio a luz a una niña, la primera hija del matrimonio: Stella Luna Ivery Pompeo. En octubre de 2014, vino al mundo su segunda hija, Sienna May Pompeo Ivery. En 2016 tuvo a su tercera y última hija, también por gestación subrogada, Eli Christopher Pompeo Ivery.

¿Por qué quedarse en Grey's Anatomy?

Aunque muchos de sus colegas de la serie Grey's Anatomy han decidido dejar la ficción, que ya lleva 17 temporadas al aire, ese no ha sido el caso de Ellen Pompeo quien ha permanecido inamovible como Meredith Grey en la serie médica del canal ABC y la razón es justamente su familia.

En una entrevista reciente Ellen dijo que no se sentía muy cómoda, buscando una aventura interpretaativa si en casa no estaba segura de cómo pagar las cuentas en casa y que Grey's Anatomy era eso para su familia. Por ello, decidió quedarse en la serie como productora y rpotagonista y así gana la nada despreiables suma de 575,000 dólares por episodio lo que la convierte en una de las actrices mejor pagadas de la televisión, al ganar cerca de 20 millones de ólares al año.