Quién fue el único Gran Hermano que estuvo en el cumple de Camila

Camila Lattanzio-Gran Hermano.mp4

Si bien dentro de la casa no compartieron mucho tiempo, la relación que tenían era casi nula. Sin embargo, ahora que el reality terminó, ellos pegaron muy buena onda, a tal punto de ser Agustín el único que la acompañó durante los festejos de su cumpleaños.

Pese a que no se dieron a conocer el motivo de la ausencia del resto de los hermanitos, Camila Lattanzio confirmó que realizará la fiesta de su cumpleaños en Club Parque Leloir el próximo 21 de Abril con cobertura de medios incluida.

Para esta fiesta programada en los próximos días, se espera que sí concurran varios de los integrantes de Gran Hermano que no pudieron hacerse presentes en el festejo que realizó junto a su hermana este fin de semana.

Camila Lattanzio-Gran Hermano.jpg

En sus redes sociales, Camila publicó un video de su hermana justo en el momento en el que apagaron las velitas. Además, sumó un sentido mensaje para ella: “Flor gracias por ser mi pilar, por ser mi alma gemela, por amarme y cuidarme siempre. Te amo tanto que no puedo vivir sin vos. Me cuesta tanto llevar esta nueva vida y al no poder darte la atención que deseo me pongo mal y me pone mal no estar tan presente”.

“Pero quiero que siempre recuerdes lo mucho que sos para mi y que sin vos no puedo vivir. Te amo te amo te amo dale que ya tenemos 22 ! A disfrutar pero siempre JUNTAS”, cerró emotiva con su mensaje por el día de su cumpleaños.