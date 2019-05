En las últimas horas el Cabezón Ruggeri expresó su enojo por el desprecio del club a viejos héroes al no invitarlos al preestreno de la película del Millo. ¿Sólo una omisión? ¿De dónde vino la orden?

“Al presidente de River, que lo respeto mucho. Y a todos. ¡Nos tendrían que haber invitado a nosotros! Salimos campeones del mundo, se olvidaron de los del 86, se olvidaron. Es la única copa del mundo que tiene River, fuimos nosotros allá a Japón. No nos invitaron a la película, fallaron. No sé quiénes son los de la logísitica de River, pero no hacen todo bien…”. Las palabras pertenecen a un dolido Oscar Ruggeri, quien fiel a su estilo frontal, descargó su bronca en las últimas horas y critició a la entidad de Núñez por la omisión.