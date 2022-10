Quieren desalojar a la familia de Sapere que perdió todo tras un voraz incendio

Al recibirla intentó explicarles que era imposible porque ellos tenían la tenencia entregada durante una de las gestiones del ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga, pero les dijeron que en dos horas se cumpliría el procedimiento. “Yo le dije que tengo seis hijos menores (de 5, 8, 10, 11, 14 y 16 años) , pero no me creyó y se burló porque en ese momento estaban en la escuela”, aseguró.