El concejal de UNE Francisco Baggio protagonizó en la última semana, tres momentos en los que cortó la malla metálica -luego la instalaron de nuevo la concesionaria del barrio privado- y realizó una denuncia penal porque no hay libre circulación en el lugar.

Ante la consulta periodística si era ilegal o no lo que está haciendo Baggio, Pechi indicó que "si no fue preso, no debe ser ilegal". Aunque aclaró posteriormente que "nadie va preso inmediatamente".

Más que resistencia política y judicial yo diría qué hay connivencia!!! #BastaDeTomaVIP LIBEREN EL RÍO NEUQUÉN

Sobre la polémica del alambrado limítrofe, Quiroga indicó que "hay una escritura. Vayan a verificar qué es lo que dice la escritura, hasta dónde está la propiedad".

Y agregó: "Una cosa es la línea de sirga, y otra cosa es una calle pública. Entonces, hay una calle pública, fue en su momento también cedida para hacer la defensa. Es decir, donde tendría que haber calle pública hay una defensa. ¿Quién la hizo?, la AIC. La AIC ocupó el espacio de la calle pública".

"Los caminos de sirga son retenciones al dominio, como por ejemplo, existe sobre el Arroyo Durán, es la posibilidad que tiene el Estado de poder acceder cuando considere necesario para intervenir frente a determinado evento", contó Quiroga en rueda de prensa, en el marco de la presentación de las actividades de la Noche de los Museos.

El domingo, luego de que los concejales Francisco Baggio y Marcelo Zúñiga acudieran el sábado a quitar el alambrado que tapa la costa del río Neuquén, en el lugar nuevamente hubo una custodia policial.

