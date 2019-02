Quiroga recibió el respaldo de Patricia Bullrich

Bullrich dijo estar de visita “en nombre de todo el gobierno nacional para expresar el apoyo total y absoluto a Pechi Quiroga y a toda la lista que acompaña esta propuesta”. “Para nosotros esta es una provincia importante, por la proyección productiva que tiene, por la inmigración interna de gente que viene a trabajar, por las potencialidades”, agregó.

“Como Cambiemos, creemos en el progreso, en la libertad, en la necesidad de tener un país que pueda despegar. Nos parece importante que Cambiemos tenga esta posibilidad en Neuquén”, señaló.

Sobre el año eleccionario que se abrirá en Neuquén, el 10 de marzo, Bullrich sostuvo que para el Gobierno cada elección “es importante” más allá de la fecha. “No va a marcar una tendencia, pero es importante por la necesidad de que Neuquén se sume a un cambio. Hoy Argentina está discutiendo qué tipo de democracia quiere. Y queremos que Neuquén se sume a este proyecto”, aseguró.

La Ministra de Seguridad también habló de la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad. "Estamos mandando una ley al congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes y no más presos. Si un joven comete un delito o un chico comete un delito, y no sabe que eso tiene consecuencias porque al otro día vuelve a su casa como si nada, como si el valor de la vida no existiese, va a seguir en esa carrera delictiva. La mayoría de los jóvenes que cometen delitos van de 18 a 25 años. Y la mayoría empezó su carrera delictiva antes. La ley tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia. Sea estudiar, o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves", señaló.

