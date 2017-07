Quiso ahorcar a una chica que lo rechazó en un bar

En ese momento, el miedo se apoderó de Magdalena. “Pensé que me mataba. Mientras me ahorcaba en el suelo sentí que el cuerpo dejaba de funcionarme. No podía mover los brazos para empujarlo, hasta que un chico de otra mesa me lo sacó de encima”, describió. Luego de la agresión, otro cliente llamó al 911 para denunciar el hecho y personal de la Comisaría 2ª llegó minutos después a la cervecería y detuvo al atacante, que fue imputado por lesiones leves aunque, como no tenia antecedentes, fue rápidamente puesto en libertad.