Rachel McAdams cumplió 42 años y sigue siendo una diosa

Rachel McAdams es icónica. Bien sea como Regina George en Chicas Pesadas o con Ally en Diario de una pasión la actriz que este martes apagó 42 velas en el pastel sigue siendo una diosa como lo era hace 16 años cuando bailó al ritmo de Jingle Bell Rocks. ¿Cómo lo sabemos? Por las fotos irresistibles que comparte en una cuenta de Instagram dedicada a la actriz donde se recopilan y se comparten fotos de la mean girl más querida de todos.

Rachel McAdams parece ser la poseedora del secreto de la juventud, recién se le vió en la calle acompañada de su esposo visitiendo una mascarilla y embarazada acompañada de su esposo en un adorable picnic que compartieron en un parque de Los Ángeles, California.

Aunque Rachel McAdams es una mujer que se mantiene fuera del foco cuando no está en su trabajo, no tiene una cuenta de Instagram conocida, también tiene tiempo para bromear ccon sus excompañeras de cast y en un video que grabó y se difundió por la cuenta en Instagram de Lindsay Lohan, se le vió con Lacey Chabert, Amanda Seyfried y la propia Lindsay Lohan recreando una de las escenas más icónicas de Mean Girls.

En la cuarentena cuando no estuvo haciendo llamadas telefónicas graciosas y llamando a votar en las elecciones de los Estados Unidos, Rachel McAdams se divertía con su hijo de dos años y dijo que compartir el pequeño resultó ser una muy agradable distracción durante la cuarentena. "Estaría tan aburrida sin él alrededor para hacerla (la cuarentena) divertida", dijo.

Mientras tanto la actriz canadiense se prepara para ser madre de su segundo hijo con el escritor Jamie Linden con quien lleva ya varios años juntada y con quien comparte una linda granja en Los Ángeles.