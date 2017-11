Rastrean a 110 taxistas que no actualizaron tarifas

En actividad hay 1150 permisionarios. “De 748 taxis fueron actualizados los relojes de 686 y de 402 remises, 322. De los 142 restantes, a 30 se le aplicaron infracciones por falta de documentación y/o Verificación Técnica Obligatoria (VTO) vencida y 112 no se presentaron”, precisó el director de Licencias de Conducir, Mauro Espinosa.

Rastreo

“A los 112 que directamente no se presentaron los salimos a buscar mediante el sistema geosatelital (GPS) y con los inspectores en la calle, en la terminal, en las paradas y en remiserías”, informó.

Espinosa explicó que con el nuevo tarifado al que sólo podían presentarse los titulares del servicio se verificó que todos cumplieran la legislación vigente y tuvieran el GPS instalado en sus unidades.

Además, “trabajamos en una declaración jurada de titularidad y de sus choferes que nos permite determinar cómo funciona el servicio y quiénes son los actores de la actividad”, explicó el funcionario.

Alquiler

“Esto nos permite tener una base actualizada de datos de conductores, para cualquier circunstancia”, indicó el funcionario y no descartó que entre quienes no se presentaron existan casos de alquileres de licencias, “figura no prevista en la Municipalidad de Neuquén y por lo tanto ilegal”.

“Si, por ejemplo, en una inspección verificamos que el conductor del vehículo no está declarado como chofer, comienzan a funcionar nuestros sistemas de control y actuamos en consecuencia”, dijo Espinosa.

“El proceso de tarifado tuvo una duración de 15 días y en ese lapso los titulares tuvieron tiempo para regularizar situaciones”, dijo y supuso entonces que la no presentación pudo deberse a, entre otros aspectos, que “se perdió el vínculo con el mandatario de la licencia, lo cual está terminantemente prohibido en nuestra legislación; se sacó el auto de servicio por fallas y esta situación no fue anoticiada a la autoridad de aplicación; y por falta de documentación”.

Por la tecnología utilizada, no se descarta que en las próximas horas surjan novedades con respecto a los taxistas que todavía no actualizaron sus datos.

Límite: El alquiler de la licencia de taxi está prohibido por ordenanza municipal.

“Lo que se busca es evitar los alquileres de las licencias: si la hay, la irregularidad es del titular, a quien se sanciona, porque la Municipalidad cede a través de un concurso la licencia a una persona para cumplir un servicio, no para rentarlo”. Mauro Espinoza. Director de licencias de conducir de la Municipalidad

30 choferes de taxi

Tenían la verificación técnica obligatoria vencida, por lo que no pudieron actualizar las tarifas. A los 112 que no se presentaron les cabe una infracción por no hacerlo en los tiempos previstos, ya que el miércoles pasado se venció el plazo.