Realidad virtual: una mujer se reencontró con su hija fallecida

En la grabación se puede apreciar cómo Jang Ji-sung se puso el casco virtual y unos guantes especiales para poder lograr la interacción con Nayeon, que la llama mamá. Colapsada por las emociones, la mujer no contuvo las lágrimas mientras intentaba abrazar y tocar a su hija. La escena de realidad virtual está ambientada tratando de imitar el parque favorito de la pequeña. Allí, las dos simularon la celebración del cumpleaños de la menor, que le pidió a Jang Ji-sung que nunca vuelva a llorar por ella. En el documental se ve cómo la madre habla y abraza a su hija. "Me encontré con Nayeon, quien me llamó con una sonrisa por un periodo corto de tiempo; es un momento muy feliz. Creo que he tenido el sueño que siempre quise", dijo la madre. Mientras, su padre y dos de sus hermanos, que veían la interacción desde fuera, lloraban.

Para recrear a la niña, los especialistas se valieron de filmaciones y de fotos de ella, analizando su comportamiento, su tono de voz y sus gestos, valiéndose de la técnica de la captura del movimiento para hacer la animación. Basándose en todos estos factores, lograron crear una imagen única de la niña en tan solo ocho meses. El video no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde se generó un debate. Algunos internautas se mostraron conmovidos por la reacción de la mujer al ver a su criatura tres años después de su muerte. Sin embargo, otros opinaron que no se debe utilizar la realidad virtual para este tipo de encuentros con personas que ya no están.

