Matrimonio: el divorcio puede ser contagioso

Samantha, de 40 años, vio a dos de sus mejores amigas divorciarse y, en cuestión de un año, ella también estaba poniendo fin a su matrimonio. "Me vi obligada a analizar mi propia relación y ver qué es lo que de verdad quería", explica a la edición británica del HuffPost. Ese mismo año, Samantha había descubierto que su ex marido había tenido una aventura con una compañera de trabajo. Sin embargo, no fue esa infidelidad el motivo del divorcio, sino los sentimientos que le provocó: "Descubrí que me había puesto los cuernos, pero me di cuenta de que me daba igual".

Divorsio.-Matrimonio.-Amigos.jpg

Samantha, que dejó su carrera profesional en el mundo de las finanzas para cuidar de sus tres hijos, comenta que oír a sus amigas hablando sobre sus problemas matrimoniales le hizo analizar los suyos. Tal vez no habría tenido el coraje de dejar a su pareja si no hubiera visto a sus amigas pasar por lo mismo y buscar esa salida. "Verlas salir adelante después de un cambio tan grande en su vida me dio la confianza que necesitaba para abordar el problema. Antes tenía demasiado miedo. Había ignorado todas las señales de alarma. Mis amigas me ayudaron a darme cuenta de que no tenía por qué tener miedo", contó.

La psicóloga Caroline Schuster señala que la experiencia de Samantha refleja la de muchas de personas que ha tratado en su consulta. "Las comparaciones con gente del entorno influyen en las relaciones. Pueden ayudarte a ver problemas similares de tu relación y a partir de ahí todo fluye", explica. "A veces la relación no tiene solución y a veces mis pacientes acuden para intentar salvarla. En ocasiones, acabar con un matrimonio parece la opción más sencilla".

Schuster considera que una de las razones por las que un grupo de amigas siente el "efecto llamada" del divorcio es porque se ha vuelto más socialmente aceptable que las mujeres dejen a sus maridos. "Hoy las mujeres son más fuertes y les resulta más sencillo decir que quieren más. Quizás sientan que no necesitan seguir en un matrimonio infeliz o en un matrimonio en el que se sienten controladas de manera coercitiva o en el que están sufriendo abusos, gracias a la cambiante actitud social", sostiene.

Según un estudio científico, los divorcios en el círculo cercano de una persona pueden influir directamente.

El porcentaje aumenta a un 147% más de probabilidades si tienes varios amigos o familiares divorciados, en comparación con quienes están casados y salen solamente con otros amigos que están casados.

En Gran Bretaña argumentan que la mujer hoy se siente más segura.

LEÉ MÁS

Tras 65 años juntos, mueren casados y tomados de la mano en un asilo

Divorcio: el compromiso "eco" de Caniggia y Bonelli